Какой была бы природа Южной Америки, если Эль-Ниньо было бы постоянным течением? ??омогите с проектом, пожалуйста.

Гость: Гость:

Все что я знаю так это то, что Эль-Ниньо является мощным теплым течением. Всегда считалось что Эль-Ниньо имеет мощное влияние на Южную Америку. Когда Эль-Ниньо проходит в Южной Америке, в Австралии и в Индонезии начинаются страшные пожары. Кроме того, он оказался связанным с интенсивностью Индийского муссона. По испански слово Эль-Ниньо это "мальчик". Эль-Ниньо приводит к крупномасштабным нарушениям циркуляции атмосферы, что вызывает засухи в традиционно влажных регионах и наводнения- в засушливых. Влияние этого течения на климат южного полушария очень значителен. Эти эффекты были впервые описаны в 1923 году Гильбертом Томасом Волкером, откуда и пошло наименование циркуляция Волкера.