Помогите сочинить центон по сказкам пушкина

Литература
Помогите сочинить центон по сказкам пушкина
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лааааааааааааааааааааааа щяз скожу
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