В прямоугольном треугольнике известно АВ и угол В 45 найти длину ВС ?

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В прямоугольном треугольнике АВС, угол ∠В=45 °, ∠А=90°, значит, угол ∠С=180-90-45=45°, значит, ΔАВС - равнобедренный, АВ=АС. По теореме Пифагора. длина ВС будет ВС=√(АВ²+АС²)=√(АВ²+АВ²)=√(2*АВ²)