Какие типы сельских поселений на разных материках

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Городские поселения — населенные пункты, выполняющие следующие народнохозяйственные функции (одну или несколько в различных сочетаниях): 1) промышленную; 2) транспортную; 3) организационно-хозяйственную, культурно-политическую и административную; 4) функции организации отдыха и лечения (курорты). Для определения городских поселений необходимо исходить из совокупности признаков: численности населения, его занятости, экономического и культурного значения населенного пункта — с учетом местных особенностей различных стран и районов.К сельским поселениям можно отнести в основном небольшие населенные пункты, жители которых занимаются территориально рассредоточенными видами деятельности. Для сельских поселений существует великое множество названий. Если взять только Россию, то здесь — это села, деревни, выселки, хутора, станицы и т.д. В других странах применяются свои специфические названия (аулы, кишлаки и др.). И хотя названия отражают в некоторой степени функциональную специфику сельского поселения, говорить о научной типологии сельских поселений на этой основе вряд ли возможно. По преобладающим функциям в общественном разделении труда можно выделить два крупных типа сельских поселении: сельскохозяйственные и несельскохозяйственные. Выделяется также тип — агроиндустриальные поселки.