Составить словарный диктант "Корни с чередованием" 20 Слова

Русский язык
Составить словарный диктант "Корни с чередованием" 20 Слова
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Автор: Гость
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Гость:
Растить,выращивать,росток, предполагать,предложить,предлагать, перебираться, перемерить, перемирять, и т л
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