Какой объем 10% HCL потребуется для того, чтобы приготовить 100мл кислоты с концентрацией 0,2

Химия

Какой объем 10% HCL потребуется для того, чтобы приготовить 100мл кислоты с концентрацией 0,2

Автор: Гость