Какой объем 10% HCL потребуется для того, чтобы приготовить 100мл кислоты с концентрацией 0,2
Химия
Какой объем 10% HCL потребуется для того, чтобы приготовить 100мл кислоты с концентрацией 0,2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N(HCl)=0.2 моль/л *0.1 л=0.02 моль m(HCl) = 0.02 моль * 36.5 г/моль = 0.73 г m(р-ра HCl)= 0.73 г/ 0.1 = 7.3 г
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