Девочка собрала 3 букета васильков по 20 цветочков.Сколько букетов ромашек собрала девочка ,если всего у неё было 120 цветов?
Математика
Девочка собрала 3 букета васильков по 20 цветочков.Сколько букетов ромашек собрала девочка ,если всего у неё было 120 цветов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 . 20 × 3 = 60 120 - 60 = 60 ÷ 20 = 3 букета ромашек
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