Девочка собрала 3 букета васильков по 20 цветочков.Сколько букетов ромашек собрала девочка ,если всего у неё было 120 цветов?

Математика

Девочка собрала 3 букета васильков по 20 цветочков.Сколько букетов ромашек собрала девочка ,если всего у неё было 120 цветов?

Автор: Гость