8км50м= сколько равно

Математика
8км50м= сколько равно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8км50м=8050м))))))))Вот так вроде
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