Ткани из натуральных волокон: 1)ситец 2)креп 3)крепдешин 4)органза
Технология
Ткани из натуральных волокон: 1)ситец 2)креп 3)крепдешин 4)органза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)ткани из натуральной ткани это ситец
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