Из неподвижной лодки массой 80 кг прыгает на берег мальчик массой40 кг скорость его прыжка 2 м/с. Какую скорость преобрела лодка

Физика

Из неподвижной лодки массой 80 кг прыгает на берег мальчик массой40 кг скорость его прыжка 2 м/с. Какую скорость преобрела лодка

Автор: Гость