Из неподвижной лодки массой 80 кг прыгает на берег мальчик массой40 кг скорость его прыжка 2 м/с. Какую скорость преобрела лодка

Физика
Из неподвижной лодки массой 80 кг прыгает на берег мальчик массой40 кг скорость его прыжка 2 м/с. Какую скорость преобрела лодка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M1/m2=v2/v1 v1=m2v2/m1 v1=40*2/80=1м/с
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