Найти экстремумы функции f(x)=

Математика
Найти экстремумы функции f(x)=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F'(x)=(2x-3)*(x+1)-(x^2-3x)=0 2x^2+2x-3x-3-x^2+3x=0 x^2+2x=0 x(x+2)=0 x=0 x=-2
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