Одна из сторон прямоугольника равна 12, диагональ - 20. Найдите другую сторону. Пом??гите с решением пожалуйста.

Геометрия

Одна из сторон прямоугольника равна 12, диагональ - 20. Найдите другую сторону. Пом??гите с решением пожалуйста.

Автор: Гость