Одна из сторон прямоугольника равна 12, диагональ - 20. Найдите другую сторону. Пом??гите с решением пожалуйста.
Геометрия
Одна из сторон прямоугольника равна 12, диагональ - 20. Найдите другую сторону. Пом??гите с решением пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√20²-12²=√400-144=√256= 16
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