Помогите с кратким написанием эссе на тему "семья это кристалл общества" В. Гюго

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О том, что «семья-кристалл общества» сказал еще французский писатель Виктор Гюго в 19 веке. Но почему Гюго сравнил семью с кристаллом? Вспомним же, что такое кристалл. Кристалл – это вещество в твердом состоянии, внешними признаками напоминающий правильный многогранник. Связи внутри кристалла образованны кристаллической решеткой. Они очень устойчивые, что делает кристалл твердым и постоянным. Также в большинстве случаев кристаллы красивы. Но представьте, что один из компонентов кристаллической решетки отвалился. Развалится и вся система. Возможно, некоторые из вас задумались, причем же тут семья? Семья существует, пока между ее членами держится крепкая связь. Компоненты этой связи различны и важны, но основными компонентами являются любовь и взаимопонимание. Если выпадет один компонент, то разрушится вся система, как разрушается кристалл, при аналогичном раскладе. Можно сказать, что Гюго привел удачное сравнение семьи с кристаллом. Все мы знаем, что алмаз является самым крепким материалом в мире. Но не все знают, что алмаз также является и кристаллом. Алмаз это пример идеальной семьи. Самой крепкой и соответственно самой ценной. Идеальная семья в обществе редкость, также как и алмазы в природе. Многие семьи распадаются вследствие всевозможных причин. А семья это основа человечества. Поэтому проблема ее распада является одной из важнейших проблем общества. Нам стоит отнестись к этой проблеме со всей важностью, потому что пока есть семья, есть и любовь, а если не будет любви, мир погрузится в пучину хаоса и войн. Кристалл общества важно хранить и оберегать. Разобьется кристалл, разобьется и общество.