Сочинение на тему влияние погоды на растения
Биология
Сочинение на тему влияние погоды на растения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сочинения можно написать вот так : на нашей планете есть очень много разнообразных растений например некоторые любят солнце а некоторые не очень хорошо воспринимают солнце
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