Сочинение на тему влияние погоды на растения

Биология
Сочинение на тему влияние погоды на растения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сочинения можно написать вот так : на нашей планете есть очень много разнообразных растений например некоторые любят солнце а некоторые не очень хорошо воспринимают солнце
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Одна из сторон прямоугольника равна 12, диагональ - 20. Найдите другую сторону. Пом??гите с решением пожалуйста.
Ответить
География
Определите какой город имеет координаты 33 ю.ш и 71 з.д
Ответить
Обществознание
Влияют ли потребности на жизнь человека? сочинение.Срочно надо,помогите прошу!
Ответить
Русский язык
Пожалуйста! Составьте 2 сложных предложения с причастиями: подразумеваемый,слыш??мый,погружаемый,сверяемый,поддерживаемый,вычисляемый,привозимый,...
Ответить
Биология
Какие новообразования находятся в пищеварительном тракте у прудовиков
Ответить