Какой объём воды можно нагреть от 20*С до температуры кипения за счет тепла полученного при сжигании 0,5 л керосина ? Считайте что все кол-во воды выделившееся при сгорании керосина идет на нагревание воды. t* кипения =100*С
Физика
Какой объём воды можно нагреть от 20*С до температуры кипения за счет тепла полученного при сжигании 0,5 л керосина ? Считайте что все кол-во воды выделившееся при сгорании керосина идет на нагревание воды. t* кипения =100*С
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Т1 = 20 С Т2 =100 С V2 = 0.5 л = 0.5*10^-3 м3 p1 =1000 кг/м3 p2 =800 кг/м3 с1 =4200 Дж/кг*С q2 =4.6*10^7 Дж/кг Найти: V1 - ? Решение: потерь тепла нет по условию Q =q2m2 = q2*V2*p2 Q =c1m1(T2-T1)=c1V1p1(T2-T1) q2*V2*p2 =c1V1p1(T2-T1) V1 = q2*V2*p2 / ( c1p1(T2-T1) ) = =(4.6*10^7*0.5*10^-3*800) / (4200*1000*(100-20))= 0.0548 м3 =54.8 л ОТВЕТ 0.0548 м3 =54.8 л
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