Какой объём воды можно нагреть от 20*С до температуры кипения за счет тепла полученного при сжигании 0,5 л керосина ? Считайте что все кол-во воды выделившееся при сгорании керосина идет на нагревание воды. t* кипения =100*С

Физика

Какой объём воды можно нагреть от 20*С до температуры кипения за счет тепла полученного при сжигании 0,5 л керосина ? Считайте что все кол-во воды выделившееся при сгорании керосина идет на нагревание воды. t* кипения =100*С

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