Из "Мильон Терзаний" цитаты : 1. О конфликте комедии. 2. О Чацком. 3. О Софье. 4. О М??лчалине. 5. О новаторстве комедии. 6. О языке комедии.

Литература
Из "Мильон Терзаний" цитаты : 1. О конфликте комедии. 2. О Чацком. 3. О Софье. 4. О М??лчалине. 5. О новаторстве комедии. 6. О языке комедии.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. "Лица Фамусоа, Молчалина и Скалозуба врезались в память так же твёрдо, как короли, валеты и дамы в картах, и у всех сложилось более или менее согласное понятие о всех лицах, кроме одного- Чацкого. Так все они начертаны верно и строго и так примелькались всем. Только о Чацком многие недоумевают: что он такое? Он ,как-будто, пятьдесят третья ,какая-то загадочная карта в колоде. " 3." Софья Павловна индивидуально не безнравственна: она грешит грехи неведения и слепоты, в котором жили все"
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