Вес журавля равен весу двух глухарей или 5 болотных сов.сколько весит каждый если ??лухарь тяжелее совы на 3кг

Математика
Вес журавля равен весу двух глухарей или 5 болотных сов.сколько весит каждый если ??лухарь тяжелее совы на 3кг
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