Вес журавля равен весу двух глухарей или 5 болотных сов.сколько весит каждый если ??лухарь тяжелее совы на 3кг

Математика

Вес журавля равен весу двух глухарей или 5 болотных сов.сколько весит каждый если ??лухарь тяжелее совы на 3кг

Автор: Гость