Написать сочинение - рассуждение на тему для чего нужны орфограммы?

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Нужны ли нам знания орфографических правил? Безусловно, они необходимы. Знания правил правописания делают нашу речь более грамотной, понятной, организованной. Чтобы понять, для чего нам нужна орфография, вспомним, что она изучает. Орфография – раздел науки о языке, в котором изучаются орфограммы, то есть правила правильного написания слов. Вспомним, каковы функции орфографии. Они напрямую связны с принципами русской орфографии. Каковы эти принципы? Их три: морфологический, традиционный, фонетический. 90% слов в русском языке пишутся согласно морфологическому принципу, согласно которому необходимо сохранять единообразное написание всех значащих частей слова (морфем, то есть приставок, корней, суффиксов и окончаний) , несмотря на различие в их произношении. Фонетический принцип – мечта всех школьников: как слышим, так и пишем. Так пишутся, например, приставки на з – с. Традиционный принцип написания касаются слов, которые мы называем «словарными» , их нельзя проверить правилом, слова пишутся согласно традиции.