Тестовые задания по теме моллюски 1. Тип моллюски насчитывает: а) около 10 тыс. видов; в) свыше 130 тыс. видов; б) свыше 30 тыс. видов; г) около 1 млн. 2. Раковина моллюсков состоит: а) только из извести; б) только из рог...

Биология

Тестовые задания по теме моллюски 1. Тип моллюски насчитывает: а) около 10 тыс. видов; в) свыше 130 тыс. видов; б) свыше 30 тыс. видов; г) около 1 млн. 2. Раковина моллюсков состоит: а) только из извести; б) только из рогоподобного вещества; в) из извести и рогоподобного вещества; г) из рогоподобного вещества, извести и перламутра. 3. Раковину, образованную двумя створками, имеют а) перловицы, беззубки, мидии; в) прудовики, катушки, рапаны б) кальмары, каракатицы, осьминоги; г) слизни, виноградная улитка. 4. Тело брюхоногих моллюсков разделено на: а) голову, туловище и мускулистую ногу; б) голову, щупальца и туловище; в) туловище и мускулистую ногу; г) голову и туловище. 5. Двустворчатые моллюски питаются преимущественно: а) нитчатыми водорослями; б) пресными рачками – дафниями и циклопами; в) органическими частицами и микроорганизмами; г) червями и личинками насекомых. 6. В типе моллюсков глаза имеют: а) только двустворчатые; в) брюхоногие и головоногие; б) только головоногие; г) представители всех классов. 7. К наиболее высокоорганизованным из моллюсков относятся: а) брюхоногие; в) головоногие; б) двустворчатые; г) лопатоногие. 8. Брюхоногие моллюски передвигаются: а) при помощи мускулистой ноги; б) при помощи мускулистой ноги и щупалец; в) только за счет воды, выталкиваемой из мантийной полости; г) при помощи щупалец и воды, выталкиваемой из мантийной полости. 9. Дыхание беззубки обеспечивается за счет поступления кислорода через а) жабры; в) всю поверхность тела; б) вводный сифон; г) легкие. 10. Самые крупные животные среди современных беспозвоночных: а) осьминоги; в) глубоководные кальмары; б) ленточные черви; г) медузы. II. Распределите представителей типа моллюски по классам 1) Класс Брюхоногие_________________ а) перловица; ж) устрица; 2) Класс Двустворчатые______________ б) каракатица; е) осьминог; 3) Класс Головоногие ________________ в) слизень; з) прудовик г) виноградная улитка; д) устрица;

Автор: Гость