Определите тип климота по савокупности признаков : температура января -10..-15 граду??ов.Осадки выподают в течении года, нос летним максимумом. Годовая сумма осадков 250-300 мм. На каких материках представлен такой тип климата ?

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Судя по всему, это материковый климат. Именно он характеризуется выпадением осадков в течение года, но с летним максимумом. Материковый климат распространен в Евразии (центральные районы средней полосы России, Украина, север Казахстана) и Северной Америке (юг Канады) . Летом над материками происходит интенсивная трансформация воздушных масс, приходящих с океана и с севера. Воздух нагревается, дополнительно увлажняется за счет влаги, испаряющейся с поверхности материка. Среднемесячная температура июля увеличивается от +10○С на границе с субарктическим поясом до +24○С у границы с субтропическим. Январские температуры уменьшаются от минус 10○С в умеренно-континентальном климате до минус 35○С в резко континентальном климате. Общее количество осадков уменьшается с запада на восток: в умеренно-континентальном климате 800 мм, в континентальном – 600 мм, в резко-континентальном – около 300 мм.