Пожалуйста! Составьте 2 сложных предложения с причастиями: подразумеваемый,слыш??мый,погружаемый,сверяемый,поддерживаемый,вычисляемый,привозимый,пересылаемый,объявляемый,оберегать. Спасибо!
Русский язык
Пожалуйста! Составьте 2 сложных предложения с причастиями: подразумеваемый,слыш??мый,погружаемый,сверяемый,поддерживаемый,вычисляемый,привозимый,пересылаемый,объявляемый,оберегать. Спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот сложный пример вычисляемый Игорем был сверен Настей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
География
Определите тип климота по савокупности признаков : температура января -10..-15 граду??ов.Осадки выподают в течении года, нос летним максимумом. Год...