Пожалуйста! Составьте 2 сложных предложения с причастиями: подразумеваемый,слыш??мый,погружаемый,сверяемый,поддерживаемый,вычисляемый,привозимый,пересылаемый,объявляемый,оберегать. Спасибо!

Русский язык

Пожалуйста! Составьте 2 сложных предложения с причастиями: подразумеваемый,слыш??мый,погружаемый,сверяемый,поддерживаемый,вычисляемый,привозимый,пересылаемый,объявляемый,оберегать. Спасибо!

Автор: Гость