Пожалуйста! Составьте 2 сложных предложения с причастиями: подразумеваемый,слыш??мый,погружаемый,сверяемый,поддерживаемый,вычисляемый,привозимый,пересылаемый,объявляемый,оберегать. Спасибо!

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Пожалуйста! Составьте 2 сложных предложения с причастиями: подразумеваемый,слыш??мый,погружаемый,сверяемый,поддерживаемый,вычисляемый,привозимый,пересылаемый,объявляемый,оберегать. Спасибо!
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Гость:
Этот сложный пример вычисляемый Игорем был сверен Настей.
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