Влияют ли потребности на жизнь человека? сочинение.Срочно надо,помогите прошу!
Обществознание
Влияют ли потребности на жизнь человека? сочинение.Срочно надо,помогите прошу!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потребность человека влияет на жизнь человека.Потому что без потребности как мы будем жить?Вот например: нам же нужно кушать !А то как без сил нам быть.Еще нам нужно пить воду.Потому что с помощью воды у нас работает организм.И разумеется нам нужно и отдыхать( спать).Ведь должен у нас отдыхать мозг. и т. д Без потребностей и не было бы нас!
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