Влияют ли потребности на жизнь человека? сочинение.Срочно надо,помогите прошу!

Гость: Гость:

Потребность человека влияет на жизнь человека.Потому что без потребности как мы будем жить?Вот например: нам же нужно кушать !А то как без сил нам быть.Еще нам нужно пить воду.Потому что с помощью воды у нас работает организм.И разумеется нам нужно и отдыхать( спать).Ведь должен у нас отдыхать мозг. и т. д Без потребностей и не было бы нас!