Составить сложные предложения,по схемам:1)[ ],(которые...). 2)[ ],(где...). 3)[Там...,(где),...]. 4)(Чтобы...),[ ].

Гость: Гость:

1) К нам приехали папины друзья, которые учились с ним в одном классе. 2) Друзья приплыли к гавани, где раньше стоял катер. 3) Там, где отдыхали люди, часто остаётся мусор. 4) Чтобы не смущаться у доски из-за незнания ответа, выучи домашнее задание.