Составить сложные предложения,по схемам:1)[ ],(которые...). 2)[ ],(где...). 3)[Там...,(где),...]. 4)(Чтобы...),[ ].
Русский язык
Составить сложные предложения,по схемам:1)[ ],(которые...). 2)[ ],(где...). 3)[Там...,(где),...]. 4)(Чтобы...),[ ].
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) К нам приехали папины друзья, которые учились с ним в одном классе. 2) Друзья приплыли к гавани, где раньше стоял катер. 3) Там, где отдыхали люди, часто остаётся мусор. 4) Чтобы не смущаться у доски из-за незнания ответа, выучи домашнее задание.
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