Подчеркни в словах буквы твердых согласных звуков Ксюша,маленький, котёнок, капуста.

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Подчеркни в словах буквы твердых согласных звуков Ксюша,маленький, котёнок, капуста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ксюша-к,ш.Маленький-м,.Котёнок-к,н,к.капуста-к,п,с,т
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