На витрине есть 11 тканей на каждой из них по 15 метров сколько метров ткани понадоб??тся что бы сшить 11 платьев пож срочно нужно ♡♥♡♥♡
Математика
На витрине есть 11 тканей на каждой из них по 15 метров сколько метров ткани понадоб??тся что бы сшить 11 платьев пож срочно нужно ♡♥♡♥♡
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11•15=165 (м), вроде пральна
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