На витрине есть 11 тканей на каждой из них по 15 метров сколько метров ткани понадоб??тся что бы сшить 11 платьев пож срочно нужно ♡♥♡♥♡

Математика

На витрине есть 11 тканей на каждой из них по 15 метров сколько метров ткани понадоб??тся что бы сшить 11 платьев пож срочно нужно ♡♥♡♥♡

Автор: Гость