Помогите решить задачку. В 3 коробках по 6 молочных йогурта и в 6 упаковках по 49 на й??гурт На сколько больше сливочное йогурта,чем молочных

Математика

Помогите решить задачку. В 3 коробках по 6 молочных йогурта и в 6 упаковках по 49 на й??гурт На сколько больше сливочное йогурта,чем молочных

Автор: Гость