Помогите решить задачку. В 3 коробках по 6 молочных йогурта и в 6 упаковках по 49 на й??гурт На сколько больше сливочное йогурта,чем молочных

Математика
Помогите решить задачку. В 3 коробках по 6 молочных йогурта и в 6 упаковках по 49 на й??гурт На сколько больше сливочное йогурта,чем молочных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 3×6=18 6×49=294 294-18=276 Ответ: на 276
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