Помогите решить задачку. В 3 коробках по 6 молочных йогурта и в 6 упаковках по 49 на й??гурт На сколько больше сливочное йогурта,чем молочных
Математика
Помогите решить задачку. В 3 коробках по 6 молочных йогурта и в 6 упаковках по 49 на й??гурт На сколько больше сливочное йогурта,чем молочных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 3×6=18 6×49=294 294-18=276 Ответ: на 276
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
На витрине есть 11 тканей на каждой из них по 15 метров сколько метров ткани понадоб??тся что бы сшить 11 платьев пож срочно нужно ♡♥♡♥♡
Математика
Русский язык
Составить сложные предложения,по схемам:1)[ ],(которые...). 2)[ ],(где...). 3)[Там...,(где),...]. 4)(Чтобы...),[ ].