На какой вопрос отвечает слово невелик?
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На какой вопрос отвечает слово невелик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово "невелик" отвечает на вопрос "каков? "
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