В кулинарной книге всего 500 рецептов, в 35 их них одним из ингредиентов является молоко. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном рецепте среди ингредиентов не будет молока Перейти в конец истории
Алгебра
В кулинарной книге всего 500 рецептов, в 35 их них одним из ингредиентов является молоко. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном рецепте среди ингредиентов не будет молока Перейти в конец истории
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего-500 р. Без молока 500-35=465 Тогда вероятность составляет 465:500=0.93 или 93 проц.
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