В кулинарной книге всего 500 рецептов, в 35 их них одним из ингредиентов является молоко. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном рецепте среди ингредиентов не будет молока Перейти в конец истории

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В кулинарной книге всего 500 рецептов, в 35 их них одним из ингредиентов является молоко. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном рецепте среди ингредиентов не будет молока Перейти в конец истории

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