Двигаясь в направлении ветра, одномоторный самолет преодолел расстояние между двумя городами за 5ч 30 минут, а на обратном пути, двигаясь против ветра, то же расстояние он преодолел за 6 часов. Найти расстояние между городами, ...

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Решение: Обозначим скорость самолёта за (х) км/час, тогда скорость самолёта в направлении ветра составит: (х+10)км/час; а против ветра скорость самолёта равна: (х-10)км/час Двигаясь по направлению ветра, самолёт преодолел расстояние между городами (S) за 5ч 30мин, что можно выразить формулой: S=(х+10)*5,5 (км), (1) а двигаясь против ветра, самолёт преодолел расстояние между городами S за 6час, что можно выразить: S=(х-10)*6 (км) (2) Приравняем первое уравнение со вторым уравнением: (х+10)*5,5=(х-10)*6 5,5х+55=6х-60 5,5х-6х=-60-55 -0,5х=-115 х=-115 : -0,5 х=230 (км/час) - скорость самолёта Подставим значение х=230 в любую из формул расстояния S, получим расстояние между городами, равное: S=(230+10)*5,5=240*5,5=1320(км) -расстояние между городами Ответ: Расстояние между городами равно 1320км/час