Словотвірний розбір слова Прямокутний
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Словотвірний розбір слова Прямокутний
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Прямокутний ; прям - 1 корінь; кут - 2 корінь; -о- сполучний О. -н- суфікс; ий - закінчення; Спосіб творення слова - складання основ,а також у другій частині - суфіксальний.
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