В Евангелие рассказывается о сверхъестественных событиях. Обычно такое восприни??ается как сказка. Почему выдающиеся деятели России и мира, считают Евангелие Книгой Книг?

Гость: Гость:

Скорее всего потому,что сказки писали простые люди,не имеющие отношение к церкви,а Евангелие-монахи,большей частью, а люди церкви всегда были в почете. Недаром в России одно время Епископ(или кто там главный) был выше князя,в некоторых политических вопросах. (а в Ватикане до сих пор) Да и просто потому, что это религия,а не детские книжки. Люди всегда были,есть,и будут очень набожными,сами того не подозревая. Евангелие,Библия,и тд-одни из первых книг, в отличие от сказок,что были долгое время устными. Возможно, поэтому. Надеюсь,что помогла хоть чем-то.