Що може виконувати роль євшан зілля для сучасних укавїнців
Українська література
Що може виконувати роль євшан зілля для сучасних укавїнців
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Євшан зілля - зілля яке відновлює ваші життя та спогади про рідну домівку,сказано у вторі. Тому для нас це є також ще однією вище ставшою сходинкою до патріотизму і слави про Україну.
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