Помогите пж составте диалог на тему пайдалы сусындар

Қазақ тiлi
Помогите пж составте диалог на тему пайдалы сусындар
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