Из этого предложения выписаны словосочетания. Отметь ошибочные варианты. Изредка снег срывался с ветвей и падал на землю тяжелыми хлопьями. a)изредка снег б)снег срывался в)срывался с ветвей г)на землю д)падал на землю е...
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Из этого предложения выписаны словосочетания. Отметь ошибочные варианты. Изредка снег срывался с ветвей и падал на землю тяжелыми хлопьями. a)изредка снег б)снег срывался в)срывался с ветвей г)на землю д)падал на землю е)изредка срывался ж)падал хлопьями з)тяжелыми хлопьями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ошибочные варианты это: а) б) и г) б) потому что подлежащее и сказуемое не может быть словосочетанием, а г) потому что это вообще не словосочетание.
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