Кратко и понятно 1. Когда германский союз был создан? 2. Какие два государства бо??олись за объединение немецких земель? 3. Какие проблемы решаются созданием Таможенного союза в 1834 году? 4. Кто юнкер? Кто звонил гроссб...

История

Кратко и понятно 1. Когда германский союз был создан? 2. Какие два государства бо??олись за объединение немецких земель? 3. Какие проблемы решаются созданием Таможенного союза в 1834 году? 4. Кто юнкер? Кто звонил гроссбауэров? (В немецких землях) 5. Что такое landag? 6. Что послужило причиной революции в Берлине в 1848 году? 7. Каковы основные достижения революции в Берлине? 8. Что делает Франкфуртский парламент? 9. Кто был лидером немецкого, когда началось объединение? 10. Кто является канцлером? 11. Кто придумал идею объединения Германии "железом и кровью"? 12. Какие утверждает Пруссию воевал в 1864 году и 1866 году? 13. Кто карбонариев? 14. Почему не могли выгнать австрийцев в 1848 году? 15. Каковы национальные герои Италии, борцы за объединение Италии? 16. Как называется процесс объединения Италии? 17. Кто такой Камилло Кавур? 18. Страны, которые заключили союз с Пьемонта в борьбе против Австрии? 19. Когда был созван первый итальянский парламент? 20. Что такое плебисцит? 21. Кто и когда был первым королем объединенной Италии? 22. Когда было окончательное объединение Италии?

Автор: Гость