Кратко и понятно 1. Когда германский союз был создан? 2. Какие два государства бо??олись за объединение немецких земель? 3. Какие проблемы решаются созданием Таможенного союза в 1834 году? 4. Кто юнкер? Кто звонил гроссб...
История
Кратко и понятно 1. Когда германский союз был создан? 2. Какие два государства бо??олись за объединение немецких земель? 3. Какие проблемы решаются созданием Таможенного союза в 1834 году? 4. Кто юнкер? Кто звонил гроссбауэров? (В немецких землях) 5. Что такое landag? 6. Что послужило причиной революции в Берлине в 1848 году? 7. Каковы основные достижения революции в Берлине? 8. Что делает Франкфуртский парламент? 9. Кто был лидером немецкого, когда началось объединение? 10. Кто является канцлером? 11. Кто придумал идею объединения Германии "железом и кровью"? 12. Какие утверждает Пруссию воевал в 1864 году и 1866 году? 13. Кто карбонариев? 14. Почему не могли выгнать австрийцев в 1848 году? 15. Каковы национальные герои Италии, борцы за объединение Италии? 16. Как называется процесс объединения Италии? 17. Кто такой Камилло Кавур? 18. Страны, которые заключили союз с Пьемонта в борьбе против Австрии? 19. Когда был созван первый итальянский парламент? 20. Что такое плебисцит? 21. Кто и когда был первым королем объединенной Италии? 22. Когда было окончательное объединение Италии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8 июня 1815 г. 2) Австрия и Пруссия. 3) Отмена всех таможенных преград между собой. 4) Юнкер-помещик;Гроссбауэр-деревенский капиталист. 5) Ландтаг-местные органы власти. 6) Вопрос объединения страны. 7) Берлин стал крупным городом. 8) Выроботка конституции для Германии. 9) Отто Фон Бисмарк. 10) Канцлер-первый министр. 11) Отто Фон Бисмарку. 12) Дания и Австрия. 13) Участики тайнополитического общества. 14) Т.к. они не находились на подчинённом положении и население составляло менее 20%. 15) Джузеппе Гарибальди. 16) 1 этап – 1859г. – война с Австрией всоюзе с Францией;2 этап – 1860-1861 года – революция в Сицилии;3 этап – завершение объединения. 17) Итальянский государственный деятель, премьер-министр Сардинского королевства. 18) Франция,Германия,Италия. 19) 1860 г. 20) Плебисцит-всенародный опрос, голосование. 21) Виктор Эммануил II с 1849 г. 22) В 1866 г.
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