Замените несколько действий одним действием
Математика
Замените несколько действий одним действием
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1×4=4. 2. 1×8=8 3. 1×18=18 4. 2÷2=1 5. 8÷4÷2=1 6. 18÷8÷4÷2=1
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