Замените несколько действий одним действием

Математика
Замените несколько действий одним действием
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1×4=4. 2. 1×8=8 3. 1×18=18 4. 2÷2=1 5. 8÷4÷2=1 6. 18÷8÷4÷2=1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составить словарный диктант "Корни с чередованием" 20 Слова
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите пж составте диалог на тему пайдалы сусындар
Ответить
Русский язык
Из этого предложения выписаны словосочетания. Отметь ошибочные варианты. Изредка снег срывался с ветвей и падал на землю тяжелыми хлопьями. a)и...
Ответить
История
Кратко и понятно 1. Когда германский союз был создан? 2. Какие два государства бо??олись за объединение немецких земель? 3. Какие проблемы ...
Ответить
Химия
Какой объем 10% HCL потребуется для того, чтобы приготовить 100мл кислоты с концентрацией 0,2
Ответить