1)(39+х)-84=78 2)(х-83)+316=425 3)(600-х)-92=126 4)253-(х-459)=138 5)502-(217-х)=421 6)871-(х+157)=385
Математика
1)(39+х)-84=78 2)(х-83)+316=425 3)(600-х)-92=126 4)253-(х-459)=138 5)502-(217-х)=421 6)871-(х+157)=385
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (39+x)-84=78 39+x=78+84 x=78+84-39 x=123 2) (x-83)+316=425 x-83=425-316 x=425-316+83 x=192 3) (600-x)-92=126 600-x=126+92 -x=126+92-600 -x=218-600 -x=-382 x=382 4) 253-(x-459)=138 253-x+459=138 712-x=138 -x=138-712 -x=-574 x=574 5) 502-(217-x)=421 502-217+x=421 285+x=421 x=421-285 x=136 6) 871-(x+157)=385 871-x-157=385 714-x=385 -x=385-714 -x=-329 x=329
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