ЧТО ВЫ БЫ СДЕЛАЛИ ЕСЛИ ВАШ ОДНОКЛАССНИК ПРОПУСТИЛ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ УРОКИ? ВАШ ОДНОКЛАССНИК НЕ ЖЕЛАЕТ УЧИТСЯ

Другие предметы

ЧТО ВЫ БЫ СДЕЛАЛИ ЕСЛИ ВАШ ОДНОКЛАССНИК ПРОПУСТИЛ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ УРОКИ? ВАШ ОДНОКЛАССНИК НЕ ЖЕЛАЕТ УЧИТСЯ

Автор: Гость