ЧТО ВЫ БЫ СДЕЛАЛИ ЕСЛИ ВАШ ОДНОКЛАССНИК ПРОПУСТИЛ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ УРОКИ? ВАШ ОДНОКЛАССНИК НЕ ЖЕЛАЕТ УЧИТСЯ

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ЧТО ВЫ БЫ СДЕЛАЛИ ЕСЛИ ВАШ ОДНОКЛАССНИК ПРОПУСТИЛ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ УРОКИ? ВАШ ОДНОКЛАССНИК НЕ ЖЕЛАЕТ УЧИТСЯ
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Решить примеры в столбик 864:8,17*29,992:8,432:48,45*18,576:24,52*14,832:4,510:5,27*25,270:17,28*34,529:23,408:4,405*7,891:33,46*16,954:53,474:6,32...
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