ЧТО ВЫ БЫ СДЕЛАЛИ ЕСЛИ ВАШ ОДНОКЛАССНИК ПРОПУСТИЛ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ УРОКИ? ВАШ ОДНОКЛАССНИК НЕ ЖЕЛАЕТ УЧИТСЯ
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ЧТО ВЫ БЫ СДЕЛАЛИ ЕСЛИ ВАШ ОДНОКЛАССНИК ПРОПУСТИЛ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ УРОКИ? ВАШ ОДНОКЛАССНИК НЕ ЖЕЛАЕТ УЧИТСЯ
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