60 разделить на 4 в столбик

Математика
60 разделить на 4 в столбик
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_60|4 4 |15 ---- _20 20 ------ 0
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Пожалуйста помогите прошу
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