Школьная библиотека получила 6160 учебников и 2240 художественных книг. сколько паче?? учебников и художественных книг было получено, если учебников получено на 112 пачек больше?

Математика

Школьная библиотека получила 6160 учебников и 2240 художественных книг. сколько паче?? учебников и художественных книг было получено, если учебников получено на 112 пачек больше?

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