Школьная библиотека получила 6160 учебников и 2240 художественных книг. сколько паче?? учебников и художественных книг было получено, если учебников получено на 112 пачек больше?

Математика
Школьная библиотека получила 6160 учебников и 2240 художественных книг. сколько паче?? учебников и художественных книг было получено, если учебников получено на 112 пачек больше?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6160-2240=3920(разница в книгах) 3920:112=35(в 1 пачке) 6160:35=176(пачек учебников) 2240:35=64(пачки книг)
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