Школьная библиотека получила 6160 учебников и 2240 художественных книг. сколько паче?? учебников и художественных книг было получено, если учебников получено на 112 пачек больше?
Математика
Школьная библиотека получила 6160 учебников и 2240 художественных книг. сколько паче?? учебников и художественных книг было получено, если учебников получено на 112 пачек больше?
Ответ(ы):
Гость:
6160-2240=3920(разница в книгах) 3920:112=35(в 1 пачке) 6160:35=176(пачек учебников) 2240:35=64(пачки книг)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из деревни одновременно в противоположных направлениях вышли два грибника. Один ??рошёл 15 км, а другой 20 км. Найди скорость первого грибника, есл...
Французский язык
Перевод с французского на русский : 1. Quand le chat dort , les souris dansent . 2. La nuit , tous les chats sont gris . 3. Chaque chien est...