Школьную столовую привезли 65 було - чек .коржиков на 12 меньше а пирожков в 2 раза бо??ьше чем булочек сколько мучных изделий привезли в столовую подчеркни выражение отвечающие на вопрос задачи и найди их значения

Математика
Школьную столовую привезли 65 було - чек .коржиков на 12 меньше а пирожков в 2 раза бо??ьше чем булочек сколько мучных изделий привезли в столовую подчеркни выражение отвечающие на вопрос задачи и найди их значения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65-12=53 65×2=130 вот так вот
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