Школьную столовую привезли 65 було - чек .коржиков на 12 меньше а пирожков в 2 раза бо??ьше чем булочек сколько мучных изделий привезли в столовую подчеркни выражение отвечающие на вопрос задачи и найди их значения
Математика
Школьную столовую привезли 65 було - чек .коржиков на 12 меньше а пирожков в 2 раза бо??ьше чем булочек сколько мучных изделий привезли в столовую подчеркни выражение отвечающие на вопрос задачи и найди их значения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65-12=53 65×2=130 вот так вот
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Дан массив из N элементов.вывести в строчку все элементы через точку запятой.найти сумму первого и последнего элементов массива
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