Школьную столовую привезли 65 було - чек .коржиков на 12 меньше а пирожков в 2 раза бо??ьше чем булочек сколько мучных изделий привезли в столовую подчеркни выражение отвечающие на вопрос задачи и найди их значения

Математика

Школьную столовую привезли 65 було - чек .коржиков на 12 меньше а пирожков в 2 раза бо??ьше чем булочек сколько мучных изделий привезли в столовую подчеркни выражение отвечающие на вопрос задачи и найди их значения

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