Как зделать паетку на математематеку

Математика
Как зделать паетку на математематеку
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Гость:
Незнаю....................
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