Помогите: Добро созидает, зло... Добро любит, зло... Добро помогает, зло... Добро красиво, зло... Добро мирно, зло... Добро прощает, зло...

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Помогите: Добро созидает, зло... Добро любит, зло... Добро помогает, зло... Добро красиво, зло... Добро мирно, зло... Добро прощает, зло...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разрушает, ненавидит, мешает, уродливо, враждебно, не прощает... атонимы
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