Произведите морфологический разбор слова СОХРАНИВШИХСЯ спасибо,сразу)
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Произведите морфологический разбор слова СОХРАНИВШИХСЯ спасибо,сразу)
Ответ(ы) на вопрос:
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1. Сохранившихся - причастие (полное) 2. Н.ф. - сохранить Пост. признаки - сов.,вид.,неперех., 2 спр. Непост. признаки - Им.п., ед.ч., мж.р, дейст. залог, прош.время. 3. Синтаксическая роль.
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