Помагите описать главного героя в произведеии В.А.Жуковским Одиссея
Литература
Помагите описать главного героя в произведеии В.А.Жуковским Одиссея
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одиссей-герой Троянской войны. Храбрый воин,опытный в разведке,силен,как человек.Отважный в море и любви ( являлся любовником Кирки и Калипсо). Хитер и сообразителен(эпизод с Троянской конем). Он ответственный не только за себя,но и за своих друзей,решительный. любящий отец. Но,как и все люди,он не идеальный человек.К своим врагам он коварен.Но отказать в патриотизме ему невозможно,
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