Помагите описать главного героя в произведеии В.А.Жуковским Одиссея

Гость: Гость:

Одиссей-герой Троянской войны. Храбрый воин,опытный в разведке,силен,как человек.Отважный в море и любви ( являлся любовником Кирки и Калипсо). Хитер и сообразителен(эпизод с Троянской конем). Он ответственный не только за себя,но и за своих друзей,решительный. любящий отец. Но,как и все люди,он не идеальный человек.К своим врагам он коварен.Но отказать в патриотизме ему невозможно,