1. Запишите целое число и одно смешанное, которые расположены между числами 3,6 и 4 7/8. 2. Решите уравнение х + 9 11/20=22 1/2 - 10 7/12. 3. Миша перекапывал грядки 3 часа. На первую грядку он затратил 1/5 часа, на вторую 3/...

Математика
1. Запишите целое число и одно смешанное, которые расположены между числами 3,6 и 4 7/8. 2. Решите уравнение х + 9 11/20=22 1/2 - 10 7/12. 3. Миша перекапывал грядки 3 часа. На первую грядку он затратил 1/5 часа, на вторую 3/4 часа, на третью 1/2 часа. Остальное время он отдыхал. Сколько времени Миша отдыхал? Помогите пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)дробь переведем в десятичную, получится 3,6 и 7,875. Можно выбрать любое целое число между ними, например 5, и одно смешанное, например 4,5 или если записывать дробью 9/2.
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