1. Запишите целое число и одно смешанное, которые расположены между числами 3,6 и 4 7/8. 2. Решите уравнение х + 9 11/20=22 1/2 - 10 7/12. 3. Миша перекапывал грядки 3 часа. На первую грядку он затратил 1/5 часа, на вторую 3/...

Математика

1. Запишите целое число и одно смешанное, которые расположены между числами 3,6 и 4 7/8. 2. Решите уравнение х + 9 11/20=22 1/2 - 10 7/12. 3. Миша перекапывал грядки 3 часа. На первую грядку он затратил 1/5 часа, на вторую 3/4 часа, на третью 1/2 часа. Остальное время он отдыхал. Сколько времени Миша отдыхал? Помогите пожалуйста.

Автор: Гость