Шкулева 4 аквариумах было по 18 рыбок в каждом 42 дети школьники подарили детскому с??ду сколько рыбок Осталось решить задачу
Математика
Шкулева 4 аквариумах было по 18 рыбок в каждом 42 дети школьники подарили детскому с??ду сколько рыбок Осталось решить задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4 х 18 = 72 (р.) – было всего 2) 72 – 42 = 30 (р). – осталось Ответ: Осталось 30 рыбок.
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