Шкулева 4 аквариумах было по 18 рыбок в каждом 42 дети школьники подарили детскому с??ду сколько рыбок Осталось решить задачу

Математика

Шкулева 4 аквариумах было по 18 рыбок в каждом 42 дети школьники подарили детскому с??ду сколько рыбок Осталось решить задачу

Автор: Гость