Шнур длиной 90 см разрезали на 2 части так что одна часть оказалась длинее другой на 20 см найди длину каждой части
Математика
Шнур длиной 90 см разрезали на 2 части так что одна часть оказалась длинее другой на 20 см найди длину каждой части
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+(х+20)=90 2х+20=90 2х=70 х=35 Значит, первый шнур имеет длинну 35 см, тогда второй 35+20=55 см Ответ: первая часть-35 см, вторая-55 см
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