Шнур длиной 90 см разрезали на 2 части так что одна часть оказалась длинее другой на 20 см найди длину каждой части

Математика

Шнур длиной 90 см разрезали на 2 части так что одна часть оказалась длинее другой на 20 см найди длину каждой части

Автор: Гость