Пожалуйста помогите номер 4 (завтра в школу)

Английский язык
Пожалуйста помогите номер 4 (завтра в школу)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) What is her name? Her name is Natasha. ; 2) Is she Russian? Yes, she is. ; 3) Is she 16? Yes, she is. ; 4) Where is she? She is in the street. ;
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