Задание: Из каждой пары предложений составьте одно с однородными членами. Не повт??ряйте одинаковых слов в составленных предложениях. Используйте подходящие по смыслу союзы, не забудьте о запятых. Подчеркните грамматические осн...

Гость: Гость:

1.Древние египтяне делали лодки из тростника-папируса, зато (комментарий: союз "однако" тоже сюда подходит) плавали по Нилу и даже по морям. 2. На деревянных лодках некогда путешествовали по Руси и двигались по рекам и озёрам. 3. Жители островов Океании тоже делали деревянные лодки, но выдалбливали их из целого ствола дерева. 4. Люди построили теплоходы и катера, однако (комментарий: союз "хотя" тоже сюда подходит, желательно, чтобы союзы были разными, не повторялись) по-прежнему применяют лодки. 5. В настоящее время гондолы используют в Венеции, потому что на них плавают по улицам-каналам этого города.